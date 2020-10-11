Многим украинцам могут урезать пенсии из-за нескольких причин

В частности, если экономический застой в Украине продлится, в ближайшие годы украинцы лишатся пятой части своих пенсий. Произойдет это из-за существенного уничтожения покупательной способности.

Об этом заявил экономист Андрей Блинов, передает Час Пик.

Кроме того, он пояснил, что в Украине реальная пенсия постоянно снижается. Между тем существуют риски того, что за 10 лет она может упасть на 20%, в том случае, если ситуация в украинской экономике не будет меняться в лучшую сторону. То есть украинцы потеряют 20% выплат.

По словам эксперта, повлиять на это может демография. То есть - украинцам, работающим официально, с каждым годом будет все тяжелее содержать пенсионеров за счет налогов из зарплаты.

Эксперт отметил, что снизить нагрузку на государственный бюджет может лишь пенсионная реформа - введение так называемой накопительной системы пенсий.

Также ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль о том, что через 15 лет наша страна может оказаться в ситуации, когда не сможет выплачивать пенсии, поскольку количество пожилого населения будет очень велико.

По его словам, в ближайшем будущем каждый работающий украинец будет вынужден содержать двух пенсионеров. Поэтому власть предлагает внедрить накопительную пенсионную систему, благодаря которой еще один вид пенсионных отчислений может появиться в следующем году.

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