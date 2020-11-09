В Пенсионном фонде Украины заявили, что выделили на выплаты граждан несколько миллиардов гривен

Об этом рассказывает Politeka со ссылкой на пресс-службу ведомства в Facebook.

« 9 ноября 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий ноября. На пенсионные выплаты сегодня направлено 2200000000 грн. Обеспечено финансирование пенсий ноября на общую сумму 13700000000 грн», - говорится в сообщении.

В то же время чиновники из ПФУ рассказали, что «выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке».

До этого мы рассказывали, что названы сроки повышения украинских пенсий до 300 долларов.

Такое заявление сделал глава Кабмина Денис Шмыгаль, представляя результаты аудита государства.

По его словам, украинцы могут рассчитывать на рост ВВП вдвое уже через десять лет.

Более того, как заявил Денис Шмыгаль, к 2030 году украинские пенсии повысятся до $300 (около 8500 гривен), а зарплата вырастет до $900.

"Такой рост может быть – и мировой опыт тому подтверждение", – добавил премьер-министр во время презентации результатов экономического аудита.

Напомним, что украинцам раскрыли нюансы подсчета размера пенсии, можно получать до 17 тысяч гривен

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