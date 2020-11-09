Співак Сергій Лазарєв вирішив бути в тренді і підтримав відомого футболіста після інтимного скандалу

Як передає Politeka.net, 37-річний артист опублікував свіжий кадр у своїх "сторіз" в Instagram, на якому постав повністю голим.

Звичайно ж, увесь "сором" Сергій, який ще не втратив розум, прикрив рукою. Однак, з показаного співаком, все ж багато що може позбавити вразливих шанувальників дару мови.

Сергій продемонстрував накачане тіло заради одного відомого красеня, тому за співачку Ані Лорак, з якою йому приписують таємний роман, трохи прикро.

На знімку Лазарєв вказав хештег #ЯМиДзюба. Таким нестандартним чином зірка вирішив підтримати нападника "Зеніту" і збірної Росії з футболу Артема Дзюбу.

Раніше в інтернет потрапило відео інтимного характеру за участю спортсмена. Як наслідок, головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов виключив його із заявки національної команди на листопадові матчі.

Зірки один за одним стіною встали на захист Дзюби - мовляв, у кожного є право на особисте життя, і футбол тут ні при чому.

Так, окрім Лазарєва, на підтримку футболіста виступили Філіп Кіркоров, Тіна Канделакі, Михайло Боярський, Анфіса Чехова, Ксенія Собчак. А Світлана Лобода обурено написала: "що взагалі відбувається, люди?! Де право на приватне життя?»

"Камон! Якщо кожному футболісту, хто знімав домашнє відео, заборонити виходити на поле, то, вибачте, виходити буде просто нікому. Залишиться один тільки тренер під козирком і в краватці☺️", - відреагував на "заміс" телеведучий і вдівець Жанни Фріске Дмитро Шепелєв.

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"У тобі поєднується рішучість і мужність. Зухвалість і слабкість. Цей мій найулюбленіший п'янкий коктейль!",- артиста похвалили в коментарях.

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