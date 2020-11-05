Российский певец Сергей Лазарев растрогал видом со счастливым сыном

Как сообщает Politeka.net, знаменитость выложил совместный снимок с подросшим наследником на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Родственники запечатлены в комнате, заставленной ярко-красными подарочными коробками. Судя по всему, дело было в фотостудии, ведь на заднем плане можно заметить стойку.

"Лазаревы на работе", - подписал снимок Сергей.

Маленький Никита с оборожительной улыбкой забрался на самую большую коробку и свесил ножки. Мальчик нарядился в черный пиджак с белыми узорами, белоснежную рубашку, красный галстук-бабочку, черные брюки и туфли. Его звездный папа прислонился рядом в стильном сером костюме и черном пуловере и обратил на сына взгляд, полный любви и заботы.

Пользователи соцсети оценили внешний вид Сергея Лазарева, которому приписывают роман с певицей Ани Лорак, а также его сынишки Никиты:

"Какие вы стильные и красивые Мужчины!💓❤️❤️"; "Какие милашки❤️"; "Как дождаться фотографий с этой фотосессии 😌 Нужно подготовиться заранее к переизбытку милоты ✨"; "Никита такой уже большой☀️✨ Как же быстро растут дети)"; "Блиииин, как круто!!!!! Обожаю семейные фотографии!!🔥🔥🔥"; "Какие же вы очаровательные 😍"; "Красавчики"; "Какие красивые!!!!❤️ просто с ума сойти 😍😍😍 сыночек - папина копия💛💛💛".

Напомним, что восхищенный Лазарев поведал о своей красавице Кате, на пальце уже обручальное кольцо: "Я не один тут..."

А еще Politeka писала, что счастливый Лазарев очаровал стильным образом в коже: "Как же он любит...".

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