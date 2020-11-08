Известный российский певец Сергея Лазарев показал себя в стильном образе на фоне ночного Кремля

Артист, которому поклонники часто приписывают тайный роман с украинской певицей Ани Лорак, поделился новыми фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимках Лазарев позирует на фоне Кремля в вечерней подсветке. Для своей вечерней прогулки певец выбрал образ настоящего мачо. На нем серые джинсы с ремнем и потертостями, черная футболка и серый плащ, который артист распахнул, продемонстрировав стильный шарф.

Лазарев на фото уверенно позирует на камеру, глядя куда-то вдаль.

«Парк Зарядье в Москве!! Обязательно к посещению!! Оч красиво) прекрасные виды на Кремль», - подписал снимки артист.

Его поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Красивый вид... Невероятный», «Красивый на красивом фоне!», «В тебе сочетается решительность и мужественность. Дерзость и слабость. Этот мой самый любимый опьяняющий коктейль!», «Вы очень красивый. Попадаете прямо в самое сердце», «И вид обалденный, и главный герой тоже», «Фото просто огонь», - пишут люди.

До этогомы писали, что Лазарев поделился фото, на котором позирует с двумя собаками породы лабрадор. Артист присел на корточки, чтобы обнять своих четвероногих приятелей. При этом Лазарев одет в джинсы, светло-бежевый пиджак и чуть более темный гольф ему в тон.

Артист выглядит очень довольным компанией, в которой он оказался.

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