Популярный российский певец Сергея Лазарев засветился в неожиданной компании

Артист, которому многие поклонники приписывают тайный роман с украинской певицей Ани Лорак, поделился новым фото в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На снимке Лазарев позирует с двумя собаками породы лабрадор. Артист присел на корточки, чтобы обнять своих четвероногих приятелей. При этом Лазарев одет в джинсы, светло-бежевый пиджак и чуть более темный гольф ему в тон.

Артист выглядит очень довольным компанией, в которой он оказался.

«Доброго вечера», - подписал снимок певец.

Поклонники Лазарева бурно отреагировали на его новый пост в комментариях.

«В одной цветовой гамме», «Какая ужасная причёска. Раньше было намного лучше», «Даже не знаю, кто тут самый милый», «Какие миилашкии!))) Чудесное фото, и тебе отличного вечера)», «Ну милота зашкаливает», «Сергей Вы замечательный человек. Счастья и здоровья Вам и семье!!», «Вы ещё двух завели?», «Ничего более милого сегодня я уже не увижу солнышки», «Манящий взгляд. Завораживающая улыбка. Вы случайно не волшебник?!», «Сразу три хороших мальчика на одной фотографии», «Красавчик ковбой», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Лазарев трогательно поздравил свою маму с днем рождения.

«Мамуленька!! Любимая! С Днем Рождения!! Спасибо тебе за всё! Ты- пример для меня во многом! Я тебя люблю! Спасибо за мое воспитание, спасибо за мудрость, за силу, за принципы и жизненные ориентиры...», - написал он.

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