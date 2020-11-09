Певец Сергей Лазарев решил быть в тренде и поддержал известного футболиста после интимного скандала

Как передает Politeka.net, 37-летний артист опубликовал свежий кадр в своих "сториз" в Инстаграм, на котором предстал полностью голым.

Конечно же, весь "срам" не потерявший еще рассудок Сергей прикрыл рукой. Однако, из показанного певцом, все же многое может лишить впечатлительных поклонников дара речи.

Сергей продемонстрировал накачанное тело ради одного известного красавчика, поэтому за певицу Ани Лорак, с которой ему приписывают тайный роман, немного обидно.

На снимке Лазарев указал хэштег #ЯМыДзюба. Таким нестандартным образом звезда решил поддержать нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Артема Дзюбу.

Ранее в интернет попало видео интимного характера с участием спортсмена. Как следствие, главный тренер сборной России Станислав Черчесов исключил его из заявки национальной команды на ноябрьские матчи.

Звезды один за другим стеной взгромоздились за Дзюбу - мол, у каждого есть право на личную жизнь, и футбол здесь ни при чем.

Так, кроме Лазарева, в поддержку футболиста выступили Филипп Киркоров, Тина Канделаки, Михаил Боярский, Анфиса Чехова, Ксения Собчак. А Светлана Лобода возмущенно написала: «Что вообще происходит, люди?! Где право на приватную жизнь?»

"Камон! Если каждому футболисту, кто снимал домашнее видео, запретить выходить на поле, то, простите, выходить будет просто некому. Останется один только тренер под козырьком и в галстуке 🤷🏼‍♂️", - отреагировал на "замес" телеведущий и вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев.

Ранее мы сообщали, Сергей Лазарев впечатлил атмосферным фото на фоне Кремля.

«В тебе сочетается решительность и мужественность. Дерзость и слабость. Этот мой самый любимый опьяняющий коктейль!», - артиста похвалили в комментариях.

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