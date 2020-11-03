Российский исполнитель Сергей Лазарев, которому приписывают роман с Ани Лорак, восхитил снимком с мамой

Как пишет Politeka.net, артист опубликовал фото у себя в Инстаграм.

«Мамуленька!! Любимая! С Днем Рождения!! Спасибо тебе за всё! Ты- пример для меня во многом! Я тебя люблю! Спасибо мое воспитание, спасибо за мудрость, за силу, за принципы и жизненные ориентиры... будь здорова и счастлива! ❤️❤️❤️❤️ ты - самая лучшая!! С Днем Рождения!», - написал артист.

Дел в том, что на днях у родительницы артиста был день рождения. И таким образом он ее поздравил.

Отметим, пользователи Сети восхищаются мамой Лазарева, которая могла бы стать свекровью Ани Лорак, если бы слухи о романе артистов подтвердились.

«Какая шикарная мама💖Поздравляю», «Поздравляю, маму очень похожи с мамой🎉❤️», «ваша мама просто удивительная! От нее так и веет мамой, даже через экран! 😍 Вам с ней очень повезло, а ей есть чем гордиться! 👍 С днем рождения мамулю!», «Сергей, судя о том, как Вы всегда отзываетесь о своей маме, она у Вас мировая!🙌 С Днём Рождения её!💐 Самого крепкого здоровья, сил, энергии, счастья, чтобы всегда радовал сын и внуки», - пишут в комментариях к посту Лазарева.

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