Зірка "Татусевих дочок", російська актриса Мирослава Карпович здивувала своїм екстравагантним образом

Відомо, що артистка зустрічалася з актором Павлом Прилучним, який завів нові стосунки відразу після розлучення, передає Politeka.net. Нещодавно з'явилися чутки про розставання двох акторів, які поки ніхто не підтвердив.

Однак Мирослава здатна здивувати не тільки новинами про своє особисте життя, а й іміджем. Не так давно актриса перетворилася на блондинку і коротко підстриглася.

Фото з "новою" Карпович вона сама ділиться в Instagram. Так, на знімках знаменитість з'явилася ще й в екстравагантному образі.

Мирослава постала в дублянці і без штанів. Красуня демонструвала стрункі ніжки в різних позах на чорно-білих кадрах.

"Це саме той випадок, коли можна сміливо ходити в трусах і в капелюсі😂спасибі... за моє модне Пілотне манто, тепер, що мені холод, що мені спека, що мені дощик проливний, і в Майамі, і в Ханой, я беру манто з собою⚡⚡️😎", - написала актриса.

За сім годин пост зібрав майже 9000 лайків і багато коментарів.

"А ти все не зупиняєшся 🤣", " Мирочко, ви приголомшлива❤️", " Супер красива дівчинка 🌸", " краса яка🌸 як завжди прекрасна, моя хороша!😍 Дуже не вистачає твоїх думок і частих постів🙏 🏻", "Мирослава, ви 💯% сила тяжіння...💞 ", "Треба ж як вона подорослішала👩 🦳", "вміє дивувати, ефектна, витончена, вихована", " Який кайф тобі з цією стрижкою, не можу ❤️ красуня", " Вогняна красуня🔥 🔥 🔥 такий крутий образ 🤩 🤩 🤩 ", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що "Татусеві дочки" виросли і вразили новою зовнішністю, одна краше інший: фото тоді і зараз.

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