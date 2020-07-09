"Решила прибрать парня к рукам, ведь он востребован и популярен"

Отношения российской актрисы Мирославы Карпович, исполнившей роль старшей сестры в сериале «Папины дочки», с актером Павлом Прилучным развиваются очень стремительно

Их ставили видеть вместе сразу после официального развода Прилучного с Агатой Муцениеце. А на прошлой неделе Павел вместе с ней и детьми и вовсе уехали на отдых в Крым, но это еще не все, пишет издание «7 Дней».

На безымянном пальце правой руки Павла заметили кольцо.

Больше года назад актер сделал на этом пальце татуировку вместе с бывшей женой в попытках спасти брак. По некоторым данным, это тату сильно раздражает Карпович, и она настояла на том, чтобы Прилучный начал носить кольцо.

«Наверняка она и заставила его надеть это кольцо! Давно за этой особой наблюдаю. Решила прибрать, по всей видимости, парня к рукам. Ведь он востребован и популярен!» — рассказал инсайдер.

Отметим, среди звезд ходили слухи, что Карпович начала встречаться с Прилучным задолго до развода.

А после фото Карпович с Прилучным в Крыму на актрису обрушилась волна критики и угроз. Карпович обвиняют в том, что это именно она разрушила семью.

Мирослава при этом заявила, что принципиально не рассказывает о своей личной жизни, поэтому не станет ничего комментировать. Вместо этого она порадовалась, что после волны хейта у нее прибавилось подписчиков.

Прилучный, в свою очередь, заявил, что в его жизни начался новый этап, но выносить на публику свою личную жизнь он не намерен.

Напомним, что жизнь самой горячей "Папиной дочки" превратилась в кошмар из-за отношений с известным актером: "Будет по углам летать".

Как сообщала Politeka, трагедия случилась со звездой "Папиных дочек", появились пугающие фото из больницы: "Это ж как угораздило?".

Также Politeka писала, что Мирославу Карпович застукали с известным актером в неожиданном месте: "Увела из семьи".