Звезда «Папиных дочек», российская актриса Мирослава Карпович удивила своим экстравагантным образом

Известно, что артистка встречалась с актером Павлом Прилучным, который завел новые отношения сразу после развода, передает Politeka.net. Недавно появились слухи о расставании двух актеров, которые пока никто не подтвердил.

Однако Мирослава способна удивить не только новостями о своей личной жизни, но и имиджем. Не так давно актриса превратилась в блондинку и коротко подстриглась.

Фото с "новой" Карпович она сама делится в Инстаграм. Так, на снимках знаменитость появилась еще и в экстравагантном образе.

Мирослава предстала в дубленке и без штанов. Красотка демонстрировала стройные ножки в разных позах на черно-белых кадрах.

"Это именно тот случай, когда можно смело ходить в трусах и в шляпе😂Спасибо... за мое модное пилотное манто, теперича, что мне холод, что мне зной, что мне дождик проливной, и в Майами, и в Ханой, я беру манто с собой 😁⚡️😎", - написала актриса.

За семь часов пост собрал почти 9000 лайков и много комментариев.

"А ты все не останавливаешься 🤣", "Мирочка, вы потрясающая❤️", "Супер красивая девочка 🌸", "Красота какая🌸 Как всегда прекрасна, моя хорошая!😍 Очень не хватает твоих мыслей и частых постов🙏🏻", "Мирослава, вы 💯% сила притяжения...💞", "Надо же как она повзрослела 👩‍🦳", "Умеет удивлять, эффектная, утонченная, воспитанная", " Какой кайф тебе с этой стрижкой, не могу ❤️ красотка", " Огненная красотка🔥🔥🔥 Такой крутой образ 🤩🤩🤩", - написали пользователи сети.

Напомним, что «папины дочки» выросли и поразили новой внешностью, одна краше другой: фото тогда и сейчас.

Как сообщала Politeka, звезда "Папиных дочек" прикован к инвалидной коляске, на себя больше не похож: "Теперь вот так".

Также Politeka писала, что соседи Прилучного в ужасе от поведения "Папиной дочки" Карпович: "Успела поссориться с ...".