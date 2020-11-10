Зірка виглядає по особливому добре

Відома російська співачка Анна Семенович показала себе в халатику

Колишня фігуристка славиться своїми пишними формами, які неможливо приховати, повідомляє Politeka.net. Анна на одному з останніх фото в Instagram позувала в шовковому халаті, з якого випирали її гідності.

Красуня позувала в кріслі біля каміна. Вона відкинула кінці халата і блиснула стрункими ніжками на підборах.

Семенович поклала ніжку на ніжку, одну з них задерши і блиснувши апетитним стегном. Така поза нагадувала про Шерон Стоун, яка також сиділа в одній зі сцен "Основного інстинкту".

Макіяж Анни з акцентом на губи доповнив настільки спокусливий образ.

"Понеділок зустрічаємо по діловому 😜 всім відмінного тижня, як ваш настрій?👇 🏼 ",- написала артистка.

За три години пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато компліментів.

"Малятко, яка ти солоденька", " красуня🔥"," Фотошоп", " яка ж красива! 👏❤️ Неймовірна!", "Вау❤️дуже красиво!Настрій на позитиві", " дарую❤️", " Ух, яка🔥 🔥 🔥 🔥 🔥", " жінка-вогонь🔥", " супер молодця, так тримати👏 👏 👏", " чудова, прекрасна Аннушка😍 😍 👏 👏", " як завжди прекрасна!!!👏👏👏👏👏💐💖💐", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анна Семенович вибрала для кадру чорне обтягуюче боді, яке вигідно підкреслило її великий бюст і шовковий халат. Волосся зірки розпущене, погляд скромно опущений вниз. З прикрас на Ганні ланцюжок на одній руці і кільця на іншій.

"Як цікаво складається життя, ось думаю яку дорогу вибрати...",- написала відома артистка.

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