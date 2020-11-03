Известная российская певица Анна Семенович впечатлила шикарной фигурой в тесном боди, а также поразмышляла на темы выбора жизненного пути

Как сообщает Politeka, соответствующий кадр был опубликован на странице знаменитости в Instagram.

Анна выбрала для кадра черное обтягивающее боди, выгодно подчеркивающее ее внушительный бюст и шелковый халат. Волосы звезды распущены, взгляд скромно опущен вниз. Из украшений на Анне цепочка на одной руке и кольца на другой.

"Как интересно складывается жизнь , вот думаю какую дорогу выбрать 🤔 Налево пойдешь - коня потеряешь, Направо пойдешь - жизнь потеряешь, Прямо пойдешь – счастье найдешь ! Выход очевиден - иду прямо 😂😜 если надо , на пролом 😂✊🏼🔥 Кто со мной ?😘", – подписала снимок Анна Семенович.

Преданные фанаты с восторге восприняли пикантный образ своей любимицы: они "завалили" Анну лайками и хвалебными комментариями.

"Только вперёд! 👍 Только к победе!!! 🔥💪 Только прямо все равно, коня нет и терять нечего!! 😂 😂 😂 😂 Бомба!!!! Ядерная!!!!!👍 Я с тобой 😉 🔥фотка Ань 🔥 Только прямо! Все правильно! У меня тоже столько раз вилок судьбы было... Особенно в ходе путешествия вокруг света. Но в итоге, мне кажется, я там , где и должна быть. Яяяяя👏 Наверное потому я получала всегда все, к чему стремилась. Главное идти на пролом с любовью, не оставляя после себя "жертв"😄😄 Анна вы просто супер 😍 Обожаю вас и ваши песенки🔥🔥 Передаю вам огромный привет❤️🔥 Анна вы супер!👍 И дорогу только прямо нужно выбирать в таком случае, и иногда нужно напролом ✊🏼 Вы просто королева 🔥, такая шикарная и прекрасная женщина . Мечта любого нормального мужчины Кто- нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост Агонь ))", – пишут люди.

Ранее мы писали, что Анна Семенович показала новый пляжный кадр и раздразнила сеть. Артистка отдыхала в российском курортном городе Сочи и забросала свой Инстаграм пляжными снимками, сделанными в купальнике.

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