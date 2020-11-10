Звезда выглядит по особенному хорошо

Известная российская певица Анна Семенович показала себя в халатике

Бывшая фигуристка славится своими пышными формами, которые невозможно скрыть, сообщает Politeka.net. Анна на одном из последних фото в Инстаграм позировала в шелковом халате, из которого выпирали ее достоинства.

Красотка позировала в кресле у камина. Она откинула концы халата и блеснула стройными ножками на каблуках.

Семенович положила ножку на ножку, одну из них задрав и сверкнув аппетитным бедром. Такая поза напоминала о Шэрон Стоун, которая также сидела в одной из сцен "Основного инстинкта".

Макияж Анны с акцентом на губы дополнил столь соблазнительный образ.

"Понедельник встречаем по деловому 😜 Всем отличной недели, как ваш настрой?👇🏼", - написала артистка.

За три часа пост собрал более 10 тысяч лайков и много комплиментов.

"МАЛЫШКА, какая ты СЛАДЕНЬКАЯ", "Красотка 🔥", "Фотошоп", "Какая же красивая! 👏❤️ Невероятная!", "Вау❤️Очень красиво!Настрой на позитиве", "Дарю❤️", "Ух, какая 🔥🔥🔥🔥🔥", "Женщина-огонь🔥", "Супер молодца,так держать👏👏👏", "Великолепная, прекрасная Аннушка 😍😍👏👏", "Как всегда прекрасна!!!👏👏👏👏👏💐💖💐", - написали пользователи сети.

Напомним, Анна Семенович выбрала для кадра черное обтягивающее боди, которое выгодно подчеркнуло ее внушительный бюст и шелковый халат. Волосы звезды распущены, взгляд скромно опущен вниз. Из украшений на Анне цепочка на одной руке и кольца на другой.

"Как интересно складывается жизнь, вот думаю какую дорогу выбрать...", - написала известная артистка.

Напомним, что фигуристая Семенович впечатлила пикантным декольте и пухлыми губками

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