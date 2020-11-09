Співачка Алла Пугачова прийшла віддати останню данину письменнику-сатирику Михайлу Жванецькому

Як передає Politeka.net, з'явилися кадри появи Примадонни та її чоловіка, гумориста Максима Галкіна біля воріт Новодівичого кладовища в Москві, де сьогодні 9 листопада ховатимуть Михайла Михайловича. Фото події виклав Телеграм-канал Life Shot.

Так, швидким кроком Пугачова з чоловіком пройшли крізь натовп і поліцейський кордон і попрямували в бік адміністративної будівлі. Алла Борисівна була одягнена простенько, без вишукувань, у всьому чорному: куртці спортивного крою і брюках. Зірка натягнула на голову капюшон, а обличчя приховала за чорною захисною маскою і сонцезахисними окулярами. При цьому помітно, що співачка розпустила і випрямила волосся - локони вибивалися з-під капюшона.

Галкін був у чорному пальто, білому тонкому светрі і блакитних джинсах. Він вів невтішну Пугачову під руку.

Відомо, що похорон сатирика будуть проходити тільки в колі його родичів і найближчих друзів.

Нагадаємо, Жванецького не стало 6 листопада на 87-му році життя. Майже до останнього артист радував вірних шанувальників своїми виступами. Лише минулого місяця письменник остаточно пішов зі сцени, вирішивши припинити кар'єру через шанобливий вік.

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"Ось і все.🙏Ти пішов від нас назавжди. Непоправна втрата. Друже мій, ти незабутній. Ти завжди в моєму серці.🌑 # Жванецький # геній помер.",- написала засмучена співачка.

Пост зірка супроводила впізнаваним фото Михайла Михайловича.

Нагадаємо, що пішов з життя легендарний Михайло Жванецький: перші подробиці трагедії.

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