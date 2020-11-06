Остановилось сердце известного писателя Михаила Жванецкого

Об этом информируют российские СМИ.

Писателю-сатирику было 86 лет.

Как известно, еще в прошлом месяце легендарный Михаил Жванецкий объявил о прекращении концертной деятельности.

Народный артист Украины тогда объяснил, что уходит с большой сцены из-за неудовлетворительного состояния здоровья.

По состоянию на 14:35 по киевскому времени, директор Михаила Жванецкого подтвердил информацию о смерти известного сатирика.

Дата официальной церемонии прощания с Михаилом Жванецким, со смертью которого ушла целая упоха, пока не сообщалась.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что 86-летнему Михаилу Жванецкому медики якобы диагностировали рак предстательной железы.

Как известно, рак предстательной железы одно из наиболее распространенных злокачественных новообразований у мужчин. Особенно часто эта болезнь настигает мужчин в возрасте старше 60 лет. От этого недуга умерли режиссер Олег Табаков и певец Вилли Токар.

Однако сам сатирик поспешил опровергнуть эту информацию. Жена писателя утверждала, что Михаил наблюдался у врачей с целью профилактики.

В начале октября представитель Михаила Жванецкого объявил, что писатель-сатирик уходит с большой сцены.

"Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть – вовремя уйти, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома. Человек теряет какую-то работоспособность свою привычную, зачем это демонстрировать? Жванецкий закрыл свою передачу "Дежурный по стране", закончил концертную деятельность", – утверждал Олег Сташкевич.

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