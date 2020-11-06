Российская исполнительница Алла Пугачева потеряла близкого друга

Как передает Politeka.net, об этом артистка сообщила у себя в Инстаграм.

"Вот и все. Ты ушёл от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", - написала Пугачева, сопроводив пост фотографией сатирика Михаила Жванецкого.

Всего за полчаса ее пост получил огромный отклик. Его оценили более 30 тысяч человек. И еще почти 2 тысячи поклонников высказали слова сочувствия.

«Царствия Небесного», «Да что ж такое то...Господи...что за год», «Очень печально», «Очень жаль. Соболезную. Большая утрата», «Скорбим, Какой ужас», «Боже мой, неужели!!! Какая ужасная новость... Светлая память навсегда», - пишут пользователи сети.

Как известно, 6 ноября на 87-м году жизни скончался российский писатель-сатирик Михаил Жванецкий. На данный момент не разглашаются причины смерти артиста. Лишь в прошлом месяце Жванецкий окончательно ушел со сцены, решив прекратить выступления из-за почтительного возраста.

Михаил Жванецкий родом из Одессы. Он стал известным благодаря знакомству с Аркадием Райкиным, который предложил ему должность в Ленинградском театре миниатюр. Тогда и началась его карьера.

Напомним, что ушел из жизни легендарный Михаил Жванецкий: первые подробности трагедии.

Как сообщала Politeka, печальная весть о Михаиле Жванецком, пришло время прощаться: "На 87 году жизни...".

Также Politeka писала, что с Михаилом Жванецким попрощались навсегда: «Старого портфельчика жаль».