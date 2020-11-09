Російська модель, актриса і блогерка Яна Кошкіна, яку називають новою "нареченою" Гаріка Харламова, покрасувалася пишними формами поруч з резидентами Comedy Club

Красуня взяла участь у зйомках Comedyclub, з'явившись у відвертій сукні, повідомляє Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)

Кошкіна виконала пісню Світлану Лободи" Твої очі "стоячи на біговій доріжці в сукні, яку сама назвала"екстремальним". Глибоке декольте ледь утримувало пишний бюст.

Спочатку наряд актриси оцінив ведучий "бігових доріжок" Павло Воля, який поглядаючи на виріз актриси помітив, що особисто просить операторів"додати швидкість". Потім дівчина покликала на допомогу Тимура Батрудінова і Гаріка Харламова. Вона задерла підлоги сукні і попросила артистів їх притримати.

Артисти, постаралися, щоб погляду глядачів постав не тільки бюст Кошкіної.

"Янка, ти взагалі вогонь", "сережки випали", "класно заспівала", "звичайна жінка, хоча ні, не звичайна. З силіконом", "класно заспівала. Приємний голос красуня🔥🔥🔥 😍 😍 😍 😍. Сукня🔥 🔥", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна задерла ноги в міні-сукні і розбурхала хижим обюразом: "дика кішка".

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