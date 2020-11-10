Зірка показала свою красу під час відпочинку

Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", посвітила пружними сідницями

Зірка з шикарною фігурою може собі дозволити спекотні кадри в купальниках, пише Politeka.net. Шанувальники красуні захоплюються досконалими формами знаменитості та публікують її фото у відповідних групах.

Так, в одній з фан-сторінок з'явився знімок красуні в купальнику з вирізами. Купальний наряд оголив пружну п'яту точку, а обраний фотографом ракурс дозволив помилуватися досконалими формами.

Стильні окуляри завершили образ.

"Сьогодні снився океан і спека ️сумую💔", - написали автори поста.

За годину публікація зібрала майже 2000 лайків і багато коментарів.

"Булочки🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥", " заліковий горіх😋 👍", " блін красиво ️ але не треба так️️", " красива фігура😍 😍 😍❤️", " ось це Жооора, мій сусід..)) ", "Олечко, ви чарівні!🌹 ", "Оля, люблю твою красу !!!", "Оля, Салют! Белліссімо! Супер Бум!", "Що за вид...",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Серябкіна довгий час зберігала в таємниці особисте життя, але 30 жовтня здивувала шанувальників. Зірка заявила про заміжжя, а також поділилася серією фото для журналу "Vogue".

Новина пронеслася по всій мережі. Виявляється, зірка зіграла таємне весілля в Австрії. Чоловіком став колишній концертний директор, Георгій Начкебій.

Раніше повідомлялося, що Ольга Серябкіна постала у великій чорній сіточці, з-під якої виднілася білизна.

Крім того, співачка одягла маленьку спідничку з прозорими вставками, з-під яких проглядалася все та ж сіточка.

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