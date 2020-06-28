Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", не перестает поражать красотой

Звезда настолько полюбилась поклонникам, что те даже создают фан-странички, пишет Politeka.net.

Так, в одной из таких страниц опубликовали снимок, где Ольга позировала в коротком летнем платье. Глубокое декольте и длина добавили образу соблазнительности. От красотки так и веет сексуальностью.

Певица позировала сидя на заднем кресле машины, выставив босые ножки на зеленую траву. Платье немного задралось, едва не засветив самое интимное.

Ольга томно смотрела в камеру, ветер закинул волосы набок, посветив сережками-кольцами в ушах.

"Вдохновение, любовь к себе, гармония, наслаждение и свобода. Об остальном подумаем осенью😋", - подписано фото.

За 12 часов пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Что за агригат👍👍👍🔥🔥🔥🔥👏👏👏👏🔥🔥🔥🔥🔥???", "Вот бы Оленька прокатила на таком аппарате", "Красота", "ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ ❤️", "Оля ты неотразима 😍😍😍", "Твоя машина?", "то ли машина красивая, то ли женщина", "Мечта!)", "Там еще зонтик где-то в двери должен быть😁👍", "Серябкина клёвая... 😍", "Зайка какая ж она🔥🔥🔥🔥🔥", "Где туфли?", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Серябкина надела тонкий коричневый купальник, который идеально сел на ее груди. Сквозь купальный наряд пробивались признаки самого интимного, но звезду это никак не смущало.

Певица сидела в воде на деревянном пирсе в смелой позе. Ольга сверкнула стройными ножками. Взгляд звезды был томным. Такое фото было обнародовано в сториз, а перед этим Серябкина опубликовала фото поскромнее.

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