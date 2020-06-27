Бывшая солистка популярной российской группы «Серебро» Ольга Серябкина поделилась красочными кадрами отдыха на воде

Известная российская певица опубликовала фотографии в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

На снимках Серябкина рассекает по водоему на водном мотоцикле. Для такого активного отдыха певица выбрала подходящий купальный костюм в обтяжку, который идеально подчеркнул ее стройную фигуру.

Серябкина ловко балансирует на мотоцикле, расставив ноги и отведя назад свою пятую точку. Это хорошо видно на одном из кадров, сделанном с ракурса сзади.

«Целый день», - подписала фотографии звезда.

Ее поклонники тут же принялись комментировать снимки, буквально засыпая певицу комплиментами. Многие при этом отмечают, что певица заметно похудела.

«Худышка», «Очень сильно похудела», «Кайф», «Бесстрашная», «Как красиво», «Оля какая ты красивая!», «Такая красивая. Нет слов», «Какие роскошные виды Оля... Вот прямо глаз радуется такой красоте», «Хороша чертовка», «Где такая красота?», «Профессионально гоняешь», «похудела! И костюмчик что надо!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Серябкина поразила откровенным видом. На одних из последних снимков, которые были размещены в Инстаграм, и, в частности, в сториз - от Ольги нельзя отвести взгляда.

Известная артистка надела тонкий коричневый купальник, который идеально сел на ее груди. Сквозь купальный наряд пробивались признаки самого интимного, но звезду это никак не смущало.

Напомним, экс-солистка "Серебро" сверкнула аппетитными формами в бесстыжем купальнике: "Жарко прям".

Как сообщала Politeka, экс-солистка "Серебро" без белья побаловалась черешней на пикнике: "На этих фото идеально все".

Также Politeka писала, что экс-солистка "Серебро" блеснула мокрым телом в тесном купальнике.