Певица, как всегда, очень горяча

Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", предстала во всей красе

Звезда имеет армию поклонников, некоторые из них даже создают фан-странички, пишет Politeka.net. Так, в одной из таких групп появилось фото соблазнительной Серябкиной в купальнике.

Артистка позировала в розовом купальнике, который обтянул ее стройную талию, а также дал возможность посмотреть на упругие ягодицы.

Красотка распустила длинные волосы и смотрела в камеру из-за плеча.

Примечательно, что артистка позировала на теннисном корте возле сетки.

"Безразличие вызывает интерес", - подписано фото.

За 14 часов пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Шедевральная попочка 😍", "Как всегда очаровательна😍😍😍", "Персик 👍", "Гениально сказано!!! Что не фраза, то крылатая😂", "Благородная мадам 👍✌️", " Шикарно", "Не правда,только отталкивает", "Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Это имеется ввиду?", "Круто❤️", "Вы чудо) люблю смотреть на ваше творчество. Всё очень талантливо, сексуально и....с сердцем.❤️обожаю ваш Золотой коллектив в группе Серебро. У каждого своя дорога. Но я люблю вас;)", "Величественная и неповторимая !!!", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Серябкина позировала в коротком летнем платье. Глубокое декольте и длина добавили образу соблазнительности. От красотки так и веет сексуальностью.

Певица позировала сидя на заднем кресле машины, выставив босые ножки на зеленую траву. Платье немного задралось, едва не засветив самое интимное.

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