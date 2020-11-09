Співачка Алла Пугачова вміє епатувати публіку так, щоб запам'ятатися надовго

Як передає Politeka.net, шанувальники в черговий раз вирішили помилуватися талантом і не тільки Алли Борисівни - на одній з фан-сторінок зірки в Instagram опубліковані архівні кадри з її торішнього ювілейного виступу в Мінську. Тоді Примадонні було 70.

І, незважаючи на свій вік, Алла Борисівна приголомшила зухвалою витівкою на сцені. Співачка "осідлала" стілець, широко розсунувши ноги і задерши пишну червону спідницю. У такій позі вона і співала, чим невимовно порадувала публіку.

Користувачі не шкодували компліментів:

"Приголомшлива і неповторна❤️"

"Обожнюю! Геніальний номер!😍👏🏻"

"геніальна Алла Борисівна❤ ️ ❤️❤️"

"Пугачова Геній❤️"

"Спасибі вам Алла Борисівна за талант Ваш, за те що ви є така неповторна, кожна пісня шедевр. Люблю вас всім серцем.👏"

"Королева!!!❤Богиня! Як же ми любимо тебе Аллочка! Неповторна, шикарна, карколомна! Краща на планеті Земля! Спасибі, що живу з тобою в один час!!!❤"

Раніше ми повідомляли, чоловік Пугачової, гуморист Максим Галкін, розсекретив нове захоплення Алли Борисівни - та зайнялася овочівництвом.

"Друзі, я перебуваю в свята-святих! Алла придумала зробити у нас на ділянці теплицю", - заявив шоумен на опублікованих в соцмережі кадрах.

Примадонна знатно постаралася: в теплиці підростають помідори, цибуля, солодкий перець і багато іншого. Особливу увагу Галкін звернув на редиску, яка вже дозріла.

Нагадаємо, рідкісне фото молодої Пугачової зворушило мережу: "ось зараз Лизуня дуже схожа на маму!".

Як повідомляла Politeka, Алла Пугачова публічно заговорила про зради Галкіна, молодий чоловік не став мовчати: «я згубив твою...».