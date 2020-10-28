Российская певица Алла Пугачева нарвалась на злую шутку от своего супруга, комика Максима Галкина

Как передает Politeka.net, на фан-страничке в Инстаграм появился отрывок с «Новой волны», где Галкин и Пугачева оказались на сцене. Максим провожал супругу со сцены, но она вдруг решила обсудить, что пишут о них в желтых газетах.

«Наконец-то приехал. Для меня это очень важно. Такие сплетни распускают. Как что-нибудь не откроешь – Галкин изменил Пугачевой. Открываешь дальше: Пугачева выгнала Галкина. А, ну еще то, что мы с тобой уехали в Израиль в дом за 7 млн долларов», - отметила Пугачева.

«Главное, Алла. Чтобы они не писали, они никогда не смогут сказать одного – что я сгубил твою молодость», - пошутил Галкин.

После этих слов Пугачева развернулась и ушла со сцены, сделав вид, что обиделась. В зале раздался хохот. В комментариях к посту мнения по поводу шутки разделились.

«Молодцы, Максим молодость не сгубил, а возродил молодость», «Я думаю, что они все шутки совместно придумывают. В этом их шарм и юмор», «Шутка согласована полюбовно», «Дома репетировали», «Они юморные и я думаю эта шутка у них гуляла между собой, а потом Алла разрешила пошутить и публично», - пишут люди.

Напомним, что Алла Пугачева в очках и мини-юбке потрясла видом рядом с цветущим Галкиным: "Дальше некуда".

Как сообщала Politeka, Максим Галкин показал измученных Лизу и Гарри, похоже на переезд.

Также Politeka писала, что дети Пугачевой и Галкина поразили видом, сходства с родителями незаметно: «Рожали разные…».