Внешность Аллы Пугачевой и ее семилетней дочки Лизы горячо обсуждают в Сети

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Инстаграм опубликовали уникальное фото молодой Пугачевой.

В кадре предстала рыжеволосая Примадонна, с кукольными чертами лица, в полосатом свитерке. Алла Борисовна открыто посмотрела в камеру с легкой улыбкой.

"Люди иногда считают меня высокомерной, не понимают, что все это — от застенчивости. У меня были периоды, когда я совсем себя не любила. Потом поняла: когда ты себя любишь, тогда и тебя любят. Я вообще заряжаюсь от любви — к себе, к мужчинам, к Кристине, к внукам, к зрителям. #аллапугачева #цитаты #мысли", - говорится в подписи.

Пользователи стали с жаром комментировать увиденное. Не секрет, что в Сети уже давно обсуждают родство Пугачевой с двойняшками. Бытует мнение, что певица не являюется родной матерью детей - мол, их отец - ее муж Максим Галкин, а вот яйцеклетки для суррогатного материнства были взяты отнюдь не у артистки. В подтверждение люди говорят, что Лиза не похожа на мать, как ни крути. Теперь появилось фото, заставляющее думать по-иному.

"В молодости Алла превосходила по красоте всех первых красавиц! Ну и конечно- талант."

"Ой какое фото, просто супер 👍"

"Вот такую Аллу я помню, когда она приехала на гастроли в Ташкент где- то в 1976г. Ее привезли на жигулях к театру эстрады Свердлова. Она вышла в джинсовой юбочке и полосатой кофточке ( может даже в этой) и вошла в театр. Такая хорошенькая, молоденькая"

"Лиза очень похожа на маму)❤️"

"Какая хорошенькая... молодость нам к лицу...почти всем🤔"

"Вот сейчас Лизуня очень похожа на маму!!!"

"Лиза-копия!"

"Аллочка...Какая глубокая красота и достоинство!😘"

"Мне не одной кажется, что фото сделали под Лизу?.. Алла совсем другая в молодости была, не такая милая, более вызывающая и дерзкая"

"Раскройте свои глаза! Эта фотография была совсем другая, подрисовали под Лизу, совсем уже ку-ку ку"

Напомним, суррогатная мама о подставе с детьми Галкина и Аллы Пугачевой: "Жизнь испортили одним махом".

Как сообщала Politeka, 71-летняя Алла Пугачева хриплым голосом заявила о возвращении на сцену.