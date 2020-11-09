В Україні через стрімке зростання числа випадків зараження китайським вірусом вирішили посилити обмеження - ввести жорсткий карантин вихідного дня

Про це заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у понеділок, 9 листопада, під час щоденного брифінгу.

Згідно з новим планом, з 00:00 суботи і до 00: 00 понеділка працювати дозволять тільки продуктовим магазинам, аптекам, транспорту, автозаправним станціям та ветеринарним аптекам.

"Все, що стосується ресторанів, кафе або інших закладів громадського харчування – щоб вони працювали виключно "на винос", – зазначив міністр.

А ось магазини і торгово-розважальні центри МОЗ рекомендує повністю закривати на вихідні.

5 листопада Степанов заявляв, що карантин вихідного дня в Україні можуть ввести вже 14-15 листопада.

Однак, найкращим способом розірвати ланцюг передачі китайського вірусу в міністерстві вважають введення тритижневого локдауну. Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в інтерв'ю DW.

Але до таких заходів поки не вдаються, оскільки вони будуть згубними не тільки для вірусу, але і для економіки країни.

"З епідеміологічної точки зору, з точки зору розриву ланцюга передачі хвороби кращий спосіб-це на три тижні мінімум ввести локдаун. Адже це максимальний термін інкубаційного періоду вірусу. Але чи витримає наша економіка? Чи витримають наші громадяни такий локдаун? Саме тому ми знаходимо цей баланс. Саме тому ми знайшли адаптивний карантин", - пояснив міністр.

У свою чергу головний санлікар і заступник голови МОЗ Віктор Ляшко зазначив, що при гіршому варіанті розвитку подій, доведеться вдатися до жорстких заходів.

При цьому радник голови офісу президента Михайло Подоляк додав, що для посилення карантину ВП мало тільки одного параметра – кількості щодня виявлених випадків. Введення жорстких обмежень буде залежати насамперед від індексу важких форм хвороби в загальній статистиці, індексу смертності та загальної чисельності зайнятих лікувальних ліжок.

"Однак, якщо суспільство не буде з розумінням ставитися до масочного режиму, соціального дистанціювання, можливе загоряння. Тоді негайно буде введений повсюдний жорсткий карантин", - заявив він.

Тим часом, за минулу добу, 8 листопада, Китайський вірус виявили у 8 687 жителів України, госпіталізували 1 100 хворих, померли 115 пацієнтів, одужали 2 277 осіб.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (748), Харківській (717), Запорізькій (683), Житомирській (636) та Київській (590) областях.

Нагадаємо, карантин розділив Україну на дві зони, що кардинально змінилося з 9 листопада: "можуть працювати тільки..."

Як повідомляла Politeka, карантин вихідного дня: Вірусолог розповіла про наслідки, "так буде тільки гірше..."

Також Politeka писала, що карантин максимально посилять, з'явилася важлива Заява Степанова: "буде загальна зона..."