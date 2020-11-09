В Украине из-за стремительного роста числа случаев заражения китайским вирусом решили усилить ограничения – ввести жесткий карантин выходного дня

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в понедельник, 9 ноября, во время ежедневного брифинга.

Согласно новому плану, с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника работать разрешат только продуктовым магазинам, аптекам, транспорту, автозаправочным станциям и ветеринарным аптекам.

"Все, что касается ресторанов, кафе или других заведений общественного питания – чтобы они работали исключительно "на вынос", – отметил министр.

А вот магазины и торгово-развлекательные центры Минздрав рекомендует полностью закрывать на выходные.

5 ноября Степанов заявлял, что карантин выходного дня в Украине могут ввести уже 14-15 ноября.

Однако, лучшим способом разорвать цепь передачи китайского вируса в министерстве считают введение трехнедельного локдауна. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в интервью DW.

Но к таким мерам пока не прибегают, поскольку они будут губительными не только для вируса, но и для экономики страны.

"С эпидемиологической точки зрения, с точки зрения разрыва цепи передачи болезни лучший способ - это на три недели минимум ввести локдаун. Ведь это максимальный срок инкубационного периода вируса. Но выдержит ли наша экономика? Выдержат ли наши граждане такой локдаун? Именно поэтому мы находим этот баланс. Именно поэтому мы нашли адаптивный карантин", - объяснил министр.

В свою очередь главный санврач и замглавы Минздрава Виктор Ляшко отметил, что при худшем варианте развития событий, придется прибегнуть к жестким мерам.

При этом советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк добавил, что для усиления карантина ОП мало только одного параметра – количества ежедневно выявленных случаев. Введение жестких ограничений будет зависеть прежде всего от индекса тяжелых форм болезни в общей статистике, индекса смертности и общей численности занятых лечебных коек.

"Однако, если общество не будет с пониманием относиться к масочному режиму, социальному дистанцированию, возможно возгорание. Тогда немедленно будет введен повсеместный жесткий карантин", – заявил он.

Тем временем, за минувшие сутки, 8 ноября, китайский вирус обнаружили у 8 687 жителей Украины, госпитализировали 1 100 больных, умерли 115 пациентов, выздоровели 2 277 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (748), Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях.

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