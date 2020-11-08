Эффективность "карантина выходного дня" выглядит сомнительной

Такое мнение озвучила вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний Алла Мироненко, передает Главред.

По мнению эксперта, дополнительные ограничения и ужесточение карантина в сложившейся в Украине эпидемической ситуации вряд ли помогут.

Она привела в пример Турцию, которая вводила подобный карантин. В итоге из этого ничего хорошего не вышло. Ведь это привело к тому, что подобные ограничения создали у населения ажиотаж, когда все бросились в магазины, создали столпотворение, толкотню и давку, ведь гребли все подряд.

"Получается, что так будет только хуже. К тому же ограничения работы магазинов, а если еще и заберут выходные, создаст дополнительные проблемы для работающего населения — ему что, бросить работу и в течение рабочего дня отправиться делать закупки?" — отмечает врач.

Также вирусолог довольно резко высказалась относительно идеи введения комендантского часа в Украине и раскрыла, почему это бесполезно.

"Кроме того, пошли слухи о том, что в Украине подумывают ввести даже комендантский час. Однако эпидемический процесс в нашей стране уже на такой стадии, когда нам даже такая мера вряд ли поможет", — добавила она.

Напомним, украинцев предупредили, чего ждать от вируса в ближайшее время.

Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.

Также Politeka писала, что заболеваемость китайским вирусом в Украине пойдет на спад, врач назвала сроки.