В Украине начало действовать новое карантинное зонирование

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Страну разделили на две зоны: «красную» и «оранжевую», «желтых» и «зеленых» больше не осталось.

В "красную" зону вошли такие большие города: Житомир, Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.

В Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях можно работать школам, колледжам, вузам. Также разрешено продлить работу общественного транспорта, ТРЦ и магазинов.

В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях продолжают работать заведения общественного питания.

В Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях разрешена посадка пассажиров в транспорте пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

В "оранжевую" зону вошли все другие регионы.

Главный санитарный врач Украины и замглавы Минздрава Виктор Ляшко сделал уточнение относительно ограничений.

"На территории всех регионов будет действовать запрет проведения массовых мероприятий более 20 человек, перевозки общественным транспортом людей больше, чем позволяет количество посадочных мест, запрет торговли и посещение заведений торговли с количеством посетителей более чем 1 на 10 кв. метров. Рестораны и кафе могут работать только на вынос, а также при условии заполнения не более 50% посадочных мест", - объяснил он.

Кроме того, он добавил, что на оранжевом уровне запрещается работа дискотек и ночных клубов, ограничивается плановая госпитализация, а также выезд детей на оздоровление и отдых, посещение учреждений социальной защиты.

За минувшие сутки, 8 ноября, китайский вирус в Украине обнаружили у 8687 человек, зафиксировано 115 летальных случаев, 2277 пациентов выздоровели.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 469 018 человек, из них 209 143 выздоровели, летальных исходов — 8565.

Напомним, карантин по-новому с 9 ноября: в Кабмине объявили о важных изменениях и где остановится транспорт.

Ранее Politeka писала, что Степанов предупредил о новых штрафах, украинцы в отчаянии.

Также Politeka сообщала, что Карантин выходного дня вводят в Украине, что будет с транспортом и магазинами.