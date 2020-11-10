Легендарна американська модель і актриса Памела Андерсон постала оголеною
Відома блондинка виставляє напоказ свої об'єми, якими дуже пишається, передає Politeka.net. Артистка активно веде сторінку в Instagram, на якій регулярно ділиться архівними кадрами.
Цього разу зірка показала фотографії однієї з жарких фотосесій.
Памела постала оголеною, тільки тонкий ланцюжок проглядався на стегнах знаменитості. Модель стояла, прикрившись шторою. Її погляд був якийсь переляканий і спрямований на вікно.
На іншому ж кадрі знаменитість присіла навпочіпки. Вона засвітила свій бюст, при цьому прикривши найінтимніше руками і колінами.
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Блондинка зухвало дивилася в об'єктив, відхиливши голову назад.
"Ланцюжок з рожевого золота - одна з моїх улюблених речей", - написала модель.
За 11 годин пост зібрав понад 50 тисяч лайків і багато приємних коментарів у бік автора поста.
"Це розбурхує!", - написав користувач мережі.
Раніше ми писали, що Памела Андерсон постала в білосніжній сорочці. З декольте визирали груди і спокушали своєю формою.
На зірці також були красиві туфельки на шпильці. Модель грайливо закинула ніжку, блиснувши ідеальним стегном. У руці відома блондинка затиснула рожеву сумочку.
Раніше повідомлялося, що Памела Андерсон вбралася в чорну блузку з широким поясом, яку пікантно розстебнула на грудях - її розкішний бюст ледь не вистрибнув з одягу. Образ для фотосесії довершили високі чоботи на підборах, кашкет і сонцезахисні окуляри.
У такому вигляді модель присіла на підлогу біля вікна і показала млосні пози.
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