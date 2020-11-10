Легендарна американська модель і актриса Памела Андерсон постала оголеною

Відома блондинка виставляє напоказ свої об'єми, якими дуже пишається, передає Politeka.net. Артистка активно веде сторінку в Instagram, на якій регулярно ділиться архівними кадрами.

Цього разу зірка показала фотографії однієї з жарких фотосесій.

Памела постала оголеною, тільки тонкий ланцюжок проглядався на стегнах знаменитості. Модель стояла, прикрившись шторою. Її погляд був якийсь переляканий і спрямований на вікно.

На іншому ж кадрі знаменитість присіла навпочіпки. Вона засвітила свій бюст, при цьому прикривши найінтимніше руками і колінами.

Блондинка зухвало дивилася в об'єктив, відхиливши голову назад.

"Ланцюжок з рожевого золота - одна з моїх улюблених речей", - написала модель.

За 11 годин пост зібрав понад 50 тисяч лайків і багато приємних коментарів у бік автора поста.

"Це розбурхує!", - написав користувач мережі.

Раніше ми писали, що Памела Андерсон постала в білосніжній сорочці. З декольте визирали груди і спокушали своєю формою.

На зірці також були красиві туфельки на шпильці. Модель грайливо закинула ніжку, блиснувши ідеальним стегном. У руці відома блондинка затиснула рожеву сумочку.

Раніше повідомлялося, що Памела Андерсон вбралася в чорну блузку з широким поясом, яку пікантно розстебнула на грудях - її розкішний бюст ледь не вистрибнув з одягу. Образ для фотосесії довершили високі чоботи на підборах, кашкет і сонцезахисні окуляри.

У такому вигляді модель присіла на підлогу біля вікна і показала млосні пози.

Нагадавши, стильна Памела Андерсон з'явилася в нехарактерному для зірки місці: "не передати словами»

Також Politeka писала, що Памела Андерсон в ефектному міні блиснула розкішним тілом біля вікна

А ще Politeka повідомляла, що 53-річна Памела Андерсон роздяглася прямо на кухні, спекотні кадри