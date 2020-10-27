Звезда Playboy Памела Андерсон показала свои кулинарные навыки на кухне

Соответствующий ролик был опубликован в Instagram-аккаунте популярной актрисы и модели.

Так, известная модель Памела Андерсон предстала перед поклонниками в соблазнительном кружевном белье и показала, как нужно "справляться" с духовной на кухне.

Чтобы добавить фотосессии "перчинки", легенда Playboy соблазнительно изгибалась в кадре, позируя фотографу в самых разнообразных позах.

"Чувственный веган. Никто не идеален", - подписала Памела Андерсон жаркое видео в своем личном микроблоге.

Стоит отметить, что за один час поклонники посмотрели почти 25 тысяч раз эффектное видео от легенды журнала Playboy.

"Хорошо выглядите", "Никто не делает это лучше тебя", - написали преданные фанаты в комментариях под видеороликом.

Стоить напомнить, что соблазнительная Памела Андерсон довольно часто радует поклонников воспоминаниями со своей бурной молодости.

Не так давно Памела Андерсон, которая в этом году отпраздновала 53-летие, опубликовала архивное фото, где она позирует в черном гидрокостюме, выпятив свою грудь наружу.

На актрисе также были солнцезащитные очки, она смотрит в сторону, волосы распущены, а грудь, кажется, вот-вот выскользнет из костюма.

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