Известная модель Памела Андерсон показала себя на радость фанатов
На фото Памела показала себя в коротеньком платье и в босоножках. Волосы у модели были распущенными, а в руках звезда держала чашку. Красотка позировала у большого окна, соблазнительно выгинаясь и даже задирая ножку. Об том пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Чат с Памелой Андерсон. Прямой эфир в 2.20 вечера сегодня", - написано под фотографией.
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Фанаты ничего не писали и не ставили комментарии под публикацией, так как кадры были опубликованы в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Зависть соседям, лучший вид".
Сообщалось, что известная американская актриса Памела Андерсон показала откровенные кадры на кухне.
Горячая блондинка показала, блюдо для настоящих ценителей: на видео Андерсон предстала на кухне, соблазнительно выгнувшись в одном лишь белье.
Мы писали, что американская модель и актриса Памела Андерсон похвасталась пикантным образом.
В опасной позе Памела продемонстрировала все свои прелести: от шикарной прически до пикантных мест, которые хорошо хоть прикрыла бельем.
Напомним, полностью раздетая Памела Андерсон умостилась на диване, оставив только каблуки
А еще Politeka писала, что 53-летняя Памела Андерсон впечатлила упругими ягодицами в пикантной позе
Также Politeka сообщала, что Памела Андерсон скинула белье прямо в парке, соблазнив игривым взглядом