Известная модель Памела Андерсон показала себя на радость фанатов

На фото Памела показала себя в коротеньком платье и в босоножках. Волосы у модели были распущенными, а в руках звезда держала чашку. Красотка позировала у большого окна, соблазнительно выгинаясь и даже задирая ножку. Об том пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Чат с Памелой Андерсон. Прямой эфир в 2.20 вечера сегодня", - написано под фотографией. 

Популярные статьи сейчас

Пышногрудая «невеста» Харламова показала, как ее осчастливили на диване: «Съемка пошла не по плану»

Постаревший Харатьян перепугал фанатов новым лицом, "гардемарина" не узнать: "С бодуна..."

Не хуже Асмус и Брежневой: как выглядят первые жены Харламова, Меладзе и Баскова, редкие фото

В Сети обсуждают настоящую маму детей Аллы Пугачевой и Галкина: "Симпатичная женщина!"
Показать еще

Фанаты ничего не писали и не ставили комментарии под публикацией, так как кадры были опубликованы в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Зависть соседям, лучший вид".

Сообщалось, что известная американская актриса Памела Андерсон показала откровенные кадры на кухне.

Горячая блондинка показала, блюдо для настоящих ценителей: на видео Андерсон предстала на кухне, соблазнительно выгнувшись в одном лишь белье. 

Мы писали, что американская модель и актриса Памела Андерсон похвасталась пикантным образом.

В опасной позе Памела продемонстрировала все свои прелести: от шикарной прически до пикантных мест, которые хорошо хоть прикрыла бельем. 

Напомним, полностью раздетая Памела Андерсон умостилась на диване, оставив только каблуки

А еще Politeka писала, что 53-летняя Памела Андерсон впечатлила упругими ягодицами в пикантной позе

Также Politeka сообщала, что Памела Андерсон скинула белье прямо в парке, соблазнив игривым взглядом