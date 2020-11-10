Легендарная американская модель и актриса Памела Андерсон предстала обнаженной
Известная блондинка выставляет напоказ свои объемы, которыми очень гордится, передает Politeka.net. Артистка активно ведет страницу в Инстаграм, на которой регулярно делится архивными кадрами.
В этот раз звезда показала фотографии одной из жарких фотосессий.
Памела предстала обнаженной, только тонкая цепочка просматривалась на бедрах знаменитости. Модель стояла, прикрывшись шторой. Ее взгляд был какой-то перепуганный и направлен на окно.
На другом же кадре знаменитость присела на корточки. Она засветила свой бюст, при этом прикрыв самое интимное руками и коленками.
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Блондинка дерзко смотрела в объектив, отклонив голову назад.
"Цепочка из розового золота - одна из самых моих любимых вещей", - написала модель.
За 11 часов пост собрал более 50 тысяч лайков и много приятных комментариев в сторону автора поста.
"Это будоражит!", - написал пользователь сети.
Ранее мы писали, что Памела Андерсон предстала в белоснежной рубашке. Из декольте выглядывали груди и соблазняли своей формой.
На звезде также были красивые туфельки на шпильке. Модель игриво закинула ножку, сверкнув идеальным бедром. В руке известная блондинка зажала розовую сумочку.
Ранее сообщалось, что Памела Андерсон нарядилась в черную блузку с широким поясом, которую пикантно расстегнула на груди - ее роскошный бюст едва ли не выпрыгнул из одежды. Образ для фотосессии довершили высокие сапоги на каблуках, фуражка и солнцезащитные очки.
В таком виде модель присела на пол у окна и показала томные позы.
Напомним, стильная Памела Андерсон появилась в нехарактерном для звезды месте: «Не передать словами»
Также Politeka писала, что Памела Андерсон в эффектном мини сверкнула роскошным телом у окна
А еще Politeka сообщала, что 53-летняя Памела Андерсон разделась прямо на кухне, жаркие кадры