Легендарная американская модель и актриса Памела Андерсон предстала обнаженной

Известная блондинка выставляет напоказ свои объемы, которыми очень гордится, передает Politeka.net. Артистка активно ведет страницу в Инстаграм, на которой регулярно делится архивными кадрами.

В этот раз звезда показала фотографии одной из жарких фотосессий.

Памела предстала обнаженной, только тонкая цепочка просматривалась на бедрах знаменитости. Модель стояла, прикрывшись шторой. Ее взгляд был какой-то перепуганный и направлен на окно.

На другом же кадре знаменитость присела на корточки. Она засветила свой бюст, при этом прикрыв самое интимное руками и коленками.

Блондинка дерзко смотрела в объектив, отклонив голову назад.

"Цепочка из розового золота - одна из самых моих любимых вещей", - написала модель.

За 11 часов пост собрал более 50 тысяч лайков и много приятных комментариев в сторону автора поста.

"Это будоражит!", - написал пользователь сети.

Ранее мы писали, что Памела Андерсон предстала в белоснежной рубашке. Из декольте выглядывали груди и соблазняли своей формой.

На звезде также были красивые туфельки на шпильке. Модель игриво закинула ножку, сверкнув идеальным бедром. В руке известная блондинка зажала розовую сумочку.

Ранее сообщалось, что Памела Андерсон нарядилась в черную блузку с широким поясом, которую пикантно расстегнула на груди - ее роскошный бюст едва ли не выпрыгнул из одежды. Образ для фотосессии довершили высокие сапоги на каблуках, фуражка и солнцезащитные очки.

В таком виде модель присела на пол у окна и показала томные позы.

Напомним, стильная Памела Андерсон появилась в нехарактерном для звезды месте: «Не передать словами»

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