Підсумки 11 випуску шоу "Танці з зірками" викликали ажіотаж у мережі

Багато хто вважає, що проект повинна була покинути інша пара.

Цього разу зоні ризику опинилися Сергій Танчинець та Яна Цибульська та Надія Мейхер та Кирило Васюк. Пари станцювали за право залишитися в проекті.

Влад Яма та Григорій Чапкіс віддали свої голоси Надії Мейхер, а Катерина Кухар віддала перевагу Сергію Танчинцю, який показав найбільше зростання на проекті. В результаті, Сергій Танчинець і Яна Цибульська залишили шоу.

Однак у мережі розгорілися бурхливі дискусії з цього приводу. Багато глядачів вважають, що покинути проект повинна була Надія Мейхер.

«При всій повазі до Наді, але їй явно пора додому. Здала позиції, втома дає своє", " Абсолютно ні! Мейхер пора додому, занадто багато пафосу і награності, набридло!", "Ледве випхали Фреймут, тепер не можемо Мейхер! 4 номінації було, ви серйозно? Та не голосують за неї люди, вистачить завищувати оцінки і спасти на вильотах!!!", "Надя, вали додому", "чекала відходу Мейхер, дуже шкода, що судді, як завжди, зробили з Наді королеву, якій вона не є»," досить рятувати Мейхер!", "4 номінація Мейхер, невже суддям не зрозуміло, що їй там не місце?? На 9 очок попереду була Мейхер і все одно вона потрапила в зону ризику, невже не зрозуміло хто повинен був покинути шоу?? Скільки ви ще будете її тягнути??» ,- обурюються в мережі.

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