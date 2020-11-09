Итоги 11 выпуска шоу "Танці з зірками" вызвали ажиотаж в Сети

Многие считают, что проект должна была покинуть другая пара.

В этот раз зоне риска оказались Сергей Танчинец и Яна Цибульская и Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. Пары станцевали за право остаться в проекте.

Влад Яма и Григорий Чапкис отдали свои голоса Надежде Мейхер, а Екатерина Кухар предпочла Сергея Танчинца, который показал наибольший рост на проекте. В результате, Сергей Танчинец и Яна Цибульская покинули шоу.

Однако в Сети разгорелись бурные дискуссии по этому поводу. Многие зрители считают, что покинуть проект должна была Надежда Мейхер.

«При всём уважении к Наде, но ей явно пора домой. Сдала позиции, усталость даёт своё», «Абсолютно нет! Мейхер пора домой, слишком много пафоса и наигранности, надоело!», «Еле выпихнули Фреймут, теперь не можем Мейхер! 4 номинации было, вы серьезно? Да не голосуют за нее люди, хватит завышать оценки и спасть на вылетах!!!», «Надя, вали домой», «ждала ухода Мейхер, очень жаль, что судьи, как обычно, сделали из Нади королеву, которой она не является», «Хватит спасать Мейхер!», «4 номинация Мейхер, неужели судьям не понятно, что ей там не место?? На 9 очков впереди была Мейхер и все равно она попала в зону риска, неужели не понятно кто должен был покинуть шоу?? Сколько вы еще будете ее тянуть??», - возмущаются в сети.

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