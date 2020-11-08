У свіжому ефірі шоу "Танці з зірками" глядачів чекає сюрприз
Як передає Politeka.net, про це стало відомо з повідомлення на офіційній сторінці шоу в Instagram. Автори аккаунта опублікували фото п'яти пар, які залишилися в проекті. Крім цього, вони розповіли, чому буде присвячений недільний вечір на проекті.
"Тебе чекає теплий "сімейний вечір", в якому учасники виконають два танці. Зірки вийдуть на паркет зі своїми рідними, а також продемонструють другий танець з класичної бальної програми зі своїми партнерами", - зазначили в Інстаграмі, попросивши глядачів розповісти, кого вони підтримують.
За короткий час пост зібрав майже 4 тисячі лайків. У коментарях стали обговорювати, хто із зірок гідний перемоги.
"Залишилися найкращі)", "Сергій і Аделіна, вони найкращі", " Санта Дімопулос і Макс Леонов (пара № 4) кращі!", "Сподіваюся Жук вже одужав і сьогодні вийде на паркет. Нічого проти іншого Дмитра не маю", " Сергій Мельник! Він дійсно докладає максимум зусиль і вартий перемоги!", "Тепер буде дуже гаряче. Санточке бажаю удачі!",- пишуть користувачі Мережі.
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Як відомо, з шоу вже встигли вибути такі зірки як Ольга Фреймут, Олег Винник, Позитив і Слава Камінська.
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