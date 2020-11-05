Надежда Мейхер, обладательница завидных форм, покрасовалась в "воздушном" наряде

Как передает Politeka.net, 38-летняя певица опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в фантастическом образе, напоминая фею из сказки.

Томная брюнетка "вздыбила" рюши, утопая в их полупрозрачных волнах. Надежда поднесла руку ко рту, коснувшись мизинцем пухлых губ. При этом красотка опустила взгляд, будто бы не решаясь взглянуть в камеру.

Волосы Мейхер были собраны и украшены цветами, а лук дополнили кольцо с синими камнями и серебристые серьги. Нежный перламутровый макияж поставил точку в этом идеальном образе.

Чувственная артистка сопроводила снимок стихами Марины Цветаевой.

"Мне нравится, что вы больны не мной,

Мне нравится, что я больна не вами,

Что никогда тяжелый шар земной

Не уплывет под нашими ногами..."

Пользователи кинулись комментировать увиденное, рассыпаясь в комплиментах:

"Мне нравится болеть Надежда Вами... Быть зачарованным игривой красотой и любоваться милыми ногами🙏❤️"

"Образ напомнил Вашу роль с мюзикла «Золушка»😍"

"Потрясающая девушка🔥"

"Идеальная Богиня )🙃"

"А я болен вами😍😍😍"

"Никогда не любил романсы. Особенно русские. От них веет какой то тоской и безисходностью. Воспринимать их, значит настраивать себя на эти вибрации. Но у каждого свой вкус"

"Нежная, парящее облако. Очень красивая!!!! 🤭🌹🌹🌹"

"Обожаю тебя, сумасшедшая, крутая и такая клевая💟😍"

"Насколько чувственно и душевно!!! ❤️"

Ранее мы сообщали, Мейхер покорила вызывающим образом в черном платье на запах. Девушка блеснула кружевным бюстгальтером, нечаянно выглянувшим из ее декольте. Наряд совсем не сковывал ее движений, да и сама Надежда не была обременена излишней скромностью.

Напомним, опозорившаяся Мейхер сорвала обиду на Кухар из «Танців з зірками»: «Нужно еще расти и расти»

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