Надежда Мейхер, обладательница завидных форм, покрасовалась в "воздушном" наряде
Как передает Politeka.net, 38-летняя певица опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в фантастическом образе, напоминая фею из сказки.
Томная брюнетка "вздыбила" рюши, утопая в их полупрозрачных волнах. Надежда поднесла руку ко рту, коснувшись мизинцем пухлых губ. При этом красотка опустила взгляд, будто бы не решаясь взглянуть в камеру.
Волосы Мейхер были собраны и украшены цветами, а лук дополнили кольцо с синими камнями и серебристые серьги. Нежный перламутровый макияж поставил точку в этом идеальном образе.
Чувственная артистка сопроводила снимок стихами Марины Цветаевой.
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"Мне нравится, что вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами..."
Пользователи кинулись комментировать увиденное, рассыпаясь в комплиментах:
"Мне нравится болеть Надежда Вами... Быть зачарованным игривой красотой и любоваться милыми ногами🙏❤️"
"Образ напомнил Вашу роль с мюзикла «Золушка»😍"
"Потрясающая девушка🔥"
"Идеальная Богиня )🙃"
"А я болен вами😍😍😍"
"Никогда не любил романсы. Особенно русские. От них веет какой то тоской и безисходностью. Воспринимать их, значит настраивать себя на эти вибрации. Но у каждого свой вкус"
"Нежная, парящее облако. Очень красивая!!!! 🤭🌹🌹🌹"
"Обожаю тебя, сумасшедшая, крутая и такая клевая💟😍"
"Насколько чувственно и душевно!!! ❤️"
Ранее мы сообщали, Мейхер покорила вызывающим образом в черном платье на запах. Девушка блеснула кружевным бюстгальтером, нечаянно выглянувшим из ее декольте. Наряд совсем не сковывал ее движений, да и сама Надежда не была обременена излишней скромностью.
Напомним, опозорившаяся Мейхер сорвала обиду на Кухар из «Танців з зірками»: «Нужно еще расти и расти»
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