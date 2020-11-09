У неділю, 8 листопада, відбувся одинадцятий прямий ефір шоу "Танці з зірками", в якому стали відомі імена чотирьох пар-чвертьфіналістів

Ведучим балкона в сьогоднішньому ефірі став шоумен, учасник зіркової команди ВТП на шоу "Маскарад" Юрій Ткач, а до суддів приєдналася переможниця третього сезону "Танців з зірками", актриса Ксенія Мішина.

Спеціальним гостем з Музичний виступом стала учасниця " Голос. Діти-4", 16-річна артистка продюсерського центру MONATIK Corporation — NiNO.

Новий випуск шоу був сімейним. Зірки виходили на паркет зі своїми найдорожчими людьми і станцювали по два танці — один зі своїми рідними, а другий складний танець з класичної бальної програми, який досі ще не танцювали.

Цього разу зоні ризику опинилися Сергій Танчинець та Яна Цибульська та Надія Мейхер та Кирило Васюк. Пари станцювали за право залишитися в проекті. Заздалегідь учасники не знали ні музики, ні виду танцю, тому самба стала для них імпровізацією.

Всі судді віддали свої голоси Надії Мейхер, а Катерина Кухар віддала перевагу Сергію Танчинцю, який показав найбільше зростання на проекті. На жаль, Сергій Танчинець та Яна Цибульська попрощалися з проектом.

Таким чином, у чвертьфіналі змагатимуться Санта Дімопулос і Макс Леонов, Юлія Саніна з Дмитром Жуком, Надія Мейхер з Кирилом Васюки і Сергій Мельник з Аделіною Делі.

У свою чергу, Сергій Тачинець, який покинув проект, подякував усім організаторам шоу, які дали можливість багатьом артистам знайти себе на шоу, а також суддів, які об'єктивно оцінювали виступи, і глядачів, які віддали свої голоси. Особливі слова подяки Сергій Танчинець висловив родині.

"Спасибі за цей неймовірний досвід. Це була казка... Надзвичайно вдячний своїй прекрасній і дуже талановитій яні, яка докладала стільки зусиль, щоб ми так виглядали на паркеті", – зазначив Сергій Танчинець.

Прокоментувала відхід з шоу і Яна Цибульська.

"Він приклад, що можна і в 38 років почати танцювати так! Це кайф", - підкреслила Яна Цибульська.

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