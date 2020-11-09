В воскресенье, 8 ноября, состоялся одиннадцатый прямой эфир шоу "Танці з зірками", в котором стали известны имена четырех пар — четвертьфиналистов

Ведущим балкона в сегодняшнем эфире стал шоумен, участник звездной команды ПТП на шоу "Маскарад" Юрий Ткач, а к судьям присоединилась победительница третьего сезона "Танців з зірками", актриса Ксения Мишина.

Специальным гостем с музыкальный выступлением стала участница "Голос. Діти-4", 16-летняя артистка продюсерского центра MONATIK Corporation — NiNO.

Новый выпуск шоу был семейным. Звезды выходили на паркет со своими самыми дорогими людьми и станцевали по два танца — один со своими родными, а второй сложнейший танец из классической бальной программы, который до сих пор еще не танцевали.

В этот раз зоне риска оказались Сергей Танчинец и Яна Цибульская и Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. Пары станцевали за право остаться в проекте. Заранее участники не знали ни музыки, ни вида танца, поэтому самба стала для них импровизацией.

Все судьи отдали свои голоса Надежде Мейхер, а Екатерина Кухар предпочла Сергея Танчинца, который показал наибольший рост на проекте. К сожалению, Сергей Танчинец и Яна Цибульская попрощались с проектом.

Таким образом, в четвертьфинале будут соревноваться Санта Димопулос и Макс Леонов, Юлия Санина с Дмитрием Жуком, Надежда Мейхер с Кириллом Васюки и Сергей Мельник с Аделиной Дели.

В свою очередь, покинувший проект Сергей Тачинец поблагодарил всех организаторов шоу, которые дали возможность многим артистам найти себя на шоу, а также судей, которые объективно оценивали выступления, и зрителей, отдавших свои голоса. Особые слова благодарности Сергей Танчинец выразил семье.

"Спасибо за этот невероятный опыт. Это была сказка... Чрезвычайно благодарен своей прекрасной и очень талантливой Яне, которая прилагала столько усилий, чтобы мы так выглядели на паркете", – отметил Сергей Танчинец.

Прокомментировала уход из шоу и Яна Цибульская.

«Он пример, что можно и в 38 лет начать танцевать так! Это кайф», – подчеркнула Яна Цибульская.

Напомним, что смелая Мейхер без штанов показала все грани своей "души": "Пусть любуются...".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Мейхер развинула ноги и засмущала видом в прозрачной кофте: "Она чудо!".

Также Politeka писала, что эффектная Мейхер утонула в прозрачных рюшах, доведя до безумия: "Образ напомнил...".