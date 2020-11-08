Американська модель Кайлі Дженнер похвалилася бездоганною красою, залишивши на собі лише тісну білизну

Як розповідає Politeka, фотографію зі знаменитістю розмістили на її фан-сторінці в Instagram.

Так, на опублікованих знімках Дженнер позує в одній тісній білизні, ефектно заглядаючи в кадр. Доповнити образ знаменитість вирішила бездоганним макіяжем і елегантною зачіскою.

На іншій фотографії знаменитість все в тому ж вбранні намагається поправити зачіску.

«Фантастичний. Не можу відірвати погляд», «боже, що я тільки що побачив", " до чого ж ти красива. Просто немає слів«,» Божественна форма«, " ідеальні принади. Красоточка", - пишуть її шанувальники.

До цього повідомлялося, що американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер показала бюст без білизни.

Знаменитість зробила кілька пластичних операцій, щоб зараз виглядати так спокусливо. Красуня зараз не упускає можливості і демонструє ідеальні форми в найсміливіших нарядах.

Так, цього разу модель записала кілька сторіз, показавши свої груди і тонку талію. Дженнер постала біля дзеркала в топіку з розрізом посередині, скріплюються завязочками.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер з жаром погладила свій пишний бюст

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