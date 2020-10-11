Известная модель Белла Хадид показала себя и подружек, с которыми решила провести досуг
На кадрах Белла позирует в бикини на веревочках и очках. Рядом можно увидеть и других девушек в купальниках, а еще парней. Все были на пляже и позировали в воде и на берегу, развлекаясь на солнце. Видео получилось довольно солнечным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Не останавливайся, лучший", - написала звезда под фото.
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Фанаты посмотрели ролик более миллиона раз и написали комментарии:
"Белла, ты буквально самая лучшая", "единственная знаменитость, которая умеет правильно пользоваться тиктоком", "так счастлив видеть, что вы радуетесь дню рождения с друзьями, вы все такие потрясающие и сияющие", "Аааа сестренка светится", "Королева", "Я люблю тебя Белла и Джиджи", "Но как прекрасны наши головы", "Боже мой, можно сойти с ума, Белла!".
Сообщалось, что топ-модель Белла Хадид восхитила фигурой в откровенном платье с глубоким декольте.
В этот раз красотка поделилась роликом, на котором попыталась спародировать Кайли Дженнер. Модель использовала голос Кайли из программы, повторяя слова на видео.
Напомним, Белла Хадид завлекла видом в экстремальном декольте
А еще Politeka писала, что бесстыжая Белла Хадид в мини-бикини померялась прелестями с фигуристой подружкой
Также Politeka сообщала, что Белла Хадид из "Victoria’s Secret" поджарила "булочки" в пикантной позе на пляже