Популярная американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер показала пышные формы в кротком платье

Звезда примерила новый образ, изменив цвет волос, и представ в обтягивающем наряде, сообщает Politeka.net.

Модель выставила в Инстаграм фотографии, на которых показала себя во всей красе. Кайли позировала в кротком, блестящем, персиковом платье. Облегающий наряд подчеркнул тонкую талию, пышные бедра и грудь звезды.

Кроме украшений, образ дополнил маникюр под цвет наряда. Вид у знаменитости был впечатляющим.

Макияж подчеркнул красивые черты лица - пышные губы и большие глаза.

Цвет волос красотки - русый, однако стоит отметить, что, вероятно, это очередной парик красотки. К слову, у нее большая коллекция накладных волос.

На одном из фото соблазнительная Дженнер прикоснулась к своей большой груди.

"Персиковый гламур 🍑", - написала звезда.

Примерно за 10 часов посты собрали примерно 12 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети восторгались образом красотки и написали ей хорошие сообщения.

Напомним, Кайли Дженнер предстала в сером топике, который, казалось, может порваться на большой груди. Прелести смотрелись прямо даже как-то нереалистично.

Длина топика дала полюбоваться стройной талией и плоским животиком знаменитости.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер сделала фото в салоне частного самолета. Звезда позирует в брюках с высокой посадкой, а также белом откровенном топе на завязках, который едва сдерживал пышный бюст 23-летней бизнесвумен.

Завершает лук стильная прическа: волосы собраны в высокий хвост.

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