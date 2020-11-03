Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер показала бюст без белья

Знаменитость сделала несколько пластических операций, чтобы сейчас выглядеть так соблазнительно, передает Politeka.net. Красотка сейчас не упускает возможности и демонстрирует идеальные формы в самых смелых нарядах.

Так, в этот раз модель записала несколько сториз, показав свою грудь и тонкую талию. Дженнер предстала возле зеркала в топике с разрезом посередине, скрепляющимся завязочками.

Под тонкой тканью пробивалась большая грудь без белья и виднелись самые интимные детали.

На шее блестело золотое украшение "Диор". Благодаря длине топика можно рассмотреть идеальный животик и тонкую талию.

На бедрах держались спортивные штаны на резинке.

Красотка прошлась, записывая селфи и показала свои большие груди крупным планом. Видно, что красотка очень гордится их величиной: "Жаркая леди".

Кадры в сторис не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер присела на колени, она выпрямилась, благодаря чему бюст стал выглядеть аппетитнее, а живот стал втянутым. Тонкая талия и пышные бедра выглядели восхитительно.

Завершили образ различные украшения.

"Тело 😋🔥", - написали авторы поста в фан-группе.

Напомним, Кайли Дженнер позировала в экстравагантном декольте и колготках, сделанных с принтом леопарда. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Дикая вещь. Я так должно ждала и наконец-то оно здесь», - коротко говорится в сообщении.

Пользователи сети написали много комплиментов.

Напомним, что Кайли Дженнер с жаром погладила свой пышный бюст

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