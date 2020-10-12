Известная модель Кайли Дженнер показала себя в необычном сверкающем образе

На фото Кайли позирует в блестящем розовом платье с большим декольте. Красотка собрала волосы в высокий хвост, а сама смотрела в объектив камеры. Девушка взялась руками за свои ноги, делая фото еще более соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Дай мне это платье, божественное", "Так красиво :)", "Снят", "Буквальная богиня", "Оууу так великолепно, очаровательно и красиво. Принцесса", "Мне нужен этот фон", "какое приложение вы редактируете, детка?".

Сообщалось, что младшая сестра Ким Кардашьян, известная модель Кайли Дженнер предстала в ярком и соблазнительном образе.

Несколько часов назад Кайли Дженнер запостила в своем блоге несколько новых фото, на которых примерила невероятно соблазнительный образ. Кайли сделала фото в салоне частного самолета.

Мы писали, что популярная американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер соблазнила формами в костюме русалочки.

Данные фото были сделаны в прошлом году, когда в честь празднования Хэллоуина, Кайли нарядилась в костюм сексуальной русалочки.

Напомним, взрывная Кайли Дженнер специально выставила свои необъятные формы на камеру

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