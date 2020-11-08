Ведуча проекту "Орел і Решка" Регіна Тодоренко приголомшила шанувальників, виконавши запальний танець у сукні

Як розповідає Politeka, відеоролик був опублікований на сторінці зірки в Instagram.

"Такий настрій у мене сьогодні ввечері) 🤪 А у вас як справи?» - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Тодоренко виконує запальний танець на камеру, задерши при цьому сукню до межі. З-під нього, як помітили шанувальники, здалися практично непомітні шорти.

"Я поклала своїх чотирьох дітей і також зараз танцюю«, "у неї під сукнею шорти чи що", " теж нічого. Що це у тебе на нозі надіто, Регін?", "Регіна палить», «це пожежа», "Під Монатіка тільки такий настрій", - пишуть вони.

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Якщо на першому фото Регіна постала в більш знайомому для публіки світлі - на льодовому паркеті танцювального шоу в напівпрозорій сукні бордового кольору, з яскравим макіяжем і зачіскою, то другий кадр здивував набагато більше. Зірка в Білій касці з ліхтарем спала в брудній Робі, схиливши голову до грудей і склавши руки на животі.

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