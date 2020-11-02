Певица и телеведущая из "Орла и решки" Регина Тодоренко ошеломила контрастом

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала фотоколлаж в своем микроблоге в Инстаграм, на котором продемонстрировала себя в совершенно непохожих образах и за разным занятием.

Если на первом фото Регина предстала в более знакомом для публике свете - на ледовом паркете танцевального шоу в полупрозрачном платье бордового цвета, с ярким макияжем и прической, то второй кадр удивил гораздо больше. Звезда в белой каске с фонарем спала в грязной робе, склонив голову к груди и сложив руки на животе.

В подписи Регина объяснила, что сподвигло ее создать коллаж и, тем более, показать себя с неожиданной стороны.

"Немного контрастов из моей жизни 😆. И вроде профессия одна, а как много в ней граней 😍😍😍. Вот часто меня спрашивают: - Как вы не устаёте от такого сумасшедшего темпоритма? - Поверьте, устаю. Сильно устаю от однообразия. А когда твоя профессия - палитра 🎨 самых ярких красок, хочется работать 24/7!!! Дай Бог, всем такую интересную работу и в радость, и в удовольствие! ❤️ Слева - фото из шоу #Ледниковыйпериод Справа - из #орелирешка ❤️ P.S.: в каком образе я вам нравлюсь больше 1 или 2й?)", - поделилась Тодоренко.

Пользователи с жаром кинулись комментировать увиденное. Некоторые отметили, что ее мужу, певцу Владу Топалову - повезло.

"Всегда на своём месте"

"2, очень необычный 😂👏"

"Конечно 2й🔥!В инстаграм все красивые, а жизненных фотографий не хватает!"

"Вы великолепны в любом образе!!!🔥😘🤗"

"2. Конечно же, в первом не так часто, но чаще чем во 2. А во 2 видно, что девушка простая, работящая😍👍 владу повезло ❤️"

"А как муж относится к вашей работе? Ведь вас практически не бывает дома?"

"Вау вот это контраст😆👍 красивая фигуристка и шахтер. Интересная у вас жизнь"

"Не все любят свою работу, где холодно, сыро, тяжело работать, стоя по 12 часов и более. Это вам повезло"

Напомним, что Тодоренко блеснула "поджаренными булочками" в модном купальнике: "Какой пейзаж...".

Еще Politeka писала, что Тодоренко озадачила переменами во внешности, звезду не узнать: «Чем старше, тем…».