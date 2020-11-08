Бразильська супермодель Жизель Олівейра, зірка Victoria's Secret, вразила красою в одному топі

Як розповідає Politeka, знімки були опубліковані в Instagram знаменитості.

"Бібер", - коротко підписані кадри.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Олівейра позує спершу з собачкою, а потім сама. На красуня тісний топ без білизни, який максимально демонструє її пружні форми. На одній з фотографій красуня зігнулася, ефектно показуючи принади у всій красі.

"Які солодкі очі. І не тільки", "боєжальні форми», «дуже гаряча штучка», «бездоганний вигляд", " боже, мої очі. Це просто якесь диво. Чудовий вигляд", "бездоганна Краса", - пишуть її шанувальники.

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Так, на опублікованому кадрі Олівейра позує поруч з подругою, вбравшись при цьому в білосніжний топ і шорти. Модель вирішила щось поправити на топі у своєї не менш яскравою подруги.

Звернемо увагу, що фотографію Олівейра вирішила ніяк не підписувати, а шанувальників позбавила від такої можливості, викинувши її у себе на сторінці в Stories.

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