Звезда Victoria’s Secret Жизель Оливейра похвасталась великолепным загаром, распахнув кофту до предела

Как сообщает Politeka, кадр девушка опубликовала у себя в Instagram.

«Привет» - коротко сказано в подписи.

Обратим внимание, что на снимках Оливейра позирует в коричневом наряде, который решила распахнуть до предела. При этом красотка эффектно смотрит в кадр, что не могли не отметить ее поклонники.

«Стреляешь метко глазками, крутая», «что за красота, о мой Бог», «такая красивая», «самая лучшая и красивая девочка в мире», «горяча и в то же время строга. Великолепно», «соскучился за тобой, милашка», - пишут они.

Как сообщалось до этого, бразильская модель Жизель Оливейра, звезда бренда Victoria’s Secret, похвасталась роскошной фигурой на отдыхе

«Барби Малибу», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на кадрах красотка позирует в крохотном купальнике, эффектно демонстрируя роскошную фигуру в разных позах. На некотором из них модель решила изогнуться до неприличия, показав прелести во всей красе.

Напомним, что Жизель Оливейра изумила видом сзади в крохотных шортах: «Черная пантера».

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра побаловала сочным видом в бикини: «Афродита».

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра поиграла бюстом на камеру, застыв в неприличной позе: жаркие кадры.