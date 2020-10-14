Бразильская модель Жизель Оливейра, звезда бренда Victoria’s Secret, похвасталась роскошной фигурой на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Барби Малибу», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на кадрах красотка позирует в крохотном купальнике, эффектно демонстрируя роскошную фигуру в разных позах. На некотором из них модель решила изогнуться до неприличия, показав прелести во всей красе.

«Нет, ты не просто барби, ты королева Малибу», «очень мило виглядиш», «идеальная», «вау, обожаю тебя», «огонь, крошка», - пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что бразильская модель Жизель Оливейра, которая является звездой Victoria’s Secret, примеряла роль школьницы-бунтарки

Модель была одета в короткую плиссированную юбку, блестящий топ и красивый строгий пиджак. Образ она дополнила массивными туфлями и сумочкой в виде сердечка.

Стоит отметить, что выглядела звезда Victoria’s Secret превосходно. От ее длинных стройных ног невозможно отвести взгляд. За 20 минут пост красотки оценили почти 4 тысячи человек. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

Напомним, что Жизель Оливейра изумила видом сзади в крохотных шортах: «Черная пантера».

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра побаловала сочным видом в бикини: «Афродита».

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра поиграла бюстом на камеру, застыв в неприличной позе: жаркие кадры.