Бразильская модель Жизель Оливейра, звезда бренда Victoria’s Secret, похвасталась роскошной фигурой на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Барби Малибу», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на кадрах красотка позирует в крохотном купальнике, эффектно демонстрируя роскошную фигуру в разных позах. На некотором из них модель решила изогнуться до неприличия, показав прелести во всей красе.

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Barbie Malibu 🌊

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«Нет, ты не просто барби, ты королева Малибу», «очень мило виглядиш», «идеальная», «вау, обожаю тебя», «огонь, крошка», - пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что бразильская модель Жизель Оливейра, которая является звездой Victoria’s Secret, примеряла роль школьницы-бунтарки 

Модель была одета в короткую плиссированную юбку, блестящий топ и красивый строгий пиджак. Образ она дополнила массивными туфлями и сумочкой в виде сердечка.

Стоит отметить, что выглядела звезда Victoria’s Secret превосходно. От ее длинных стройных ног невозможно отвести взгляд. За 20 минут пост красотки оценили почти 4 тысячи человек. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

Напомним, что Жизель Оливейра изумила видом сзади в крохотных шортах: «Черная пантера».

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра побаловала сочным видом в бикини: «Афродита».

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра поиграла бюстом на камеру, застыв в неприличной позе: жаркие кадры.