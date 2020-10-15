Известная модель Жизель Оливейра, звезда Victoria’s Secret, показала себя в свежем образе

Красотка в этот раз была в желтых шортиках и белом топике. Модель стояла боком к камере, показывая себя. Жизель оставила волосы распущенными, а сама смотрела в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости. 

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На втором снимке Жизель уже позировала в коротеньком платье и без белья. Оливейра стояла на фоне дома практически во весь рост. Модель не надевала белье, поэтому кадр получился даже немного пикантным. 

Фанаты поставили несколько десятков лайков и написали комментарии:

"Люблю это", "это именно то, что я ищу для получения дополнительной информации".

Сообщалось, что бразильская модель Жизель Оливейра похвасталась роскошной фигурой на отдыхе.

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Barbie Malibu 🌊

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«Барби Малибу», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на кадрах красотка позирует в крохотном купальнике, эффектно демонстрируя роскошную фигуру в разных позах.

Мы писали, что ангел Victoria’s Secret, бразильская модель Жизель Оливейра поразила невероятно дерзким образом.

У себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото, сделанных на улице. Девушка была одета в коротенькие шортики с завязками по бокам. Когда Жизель поворачивалась боком, ее округлые бедра немного оголялись.

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